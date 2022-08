En France : Un motard percute deux enfants lors d'un rodéo urbain

Deux enfants de 10 et 11 ans ont été percutés et grièvement blessés, vendredi soir, par un motard dans le Val-d’Oise. Ce dernier s’est rendu à la police samedi.

Un homme de 18 ans a été placé en garde à vue, samedi, après avoir reconnu avoir renversé et grièvement blessé deux enfants âgés de 10 et 11 ans vendredi soir avec un motocross lors d’un rodéo urbain à Pontoise (Val-d’Oise), a-t-on appris samedi auprès du parquet de Pontoise. Les faits se sont déroulés vendredi vers 21h15 alors que les deux enfants, «une fille âgée de 10 et un garçon de 11 ans jouaient à chat» sur l’esplanade, dans le quartier des Hauts Marcouville, à Pontoise, indique la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Val-d’Oise.