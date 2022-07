Au Luxembourg : Un motard sans permis grièvement blessé dans un accident

DUDELANGE – Une collision entre une moto et une voiture, mardi soir à Dudelange, a fait trois blessés, dont le motard grièvement touché.

Un grave accident de la route est survenu mardi soir, vers 20h30, à Dudelange, rapporte mercredi, la police. Un motocycliste s'est retrouvé sur la voie opposée dans un virage vers la gauche et a percuté, de plein fouet, une voiture qui arrivait en face.

Grièvement blessé, le motard a dû être pris en charge sur place par un médecin urgentiste et les équipes de secours. Il a ensuite pu être transporté à l'hôpital. La conductrice de la voiture, elle, était en état de choc et a été légèrement blessée. Son passager a aussi été blessé et tous deux ont été hospitalisés.