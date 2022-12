Corée du Nord : Un «moteur à combustible solide de forte poussée» testé avec succès

En dépit des sanctions internationales, Pyongyang continue de renforcer son arsenal militaire, avec notamment des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). Tous sont pour l’instant à ergols liquides et Kim Jong-un avait fait l’an dernier des moteurs à combustible solide une priorité stratégique afin d’évoluer vers des projectiles plus avancés.

Arsenal nucléaire renforcé

Les missiles à ergols liquides sont en effet plus difficiles à utiliser et nécessitent davantage de temps de préparation, selon des analystes. Plus lents, ils sont également plus facilement repérés et détruits par l’ennemi. Au contraire, les projectiles à combustible solide sont «plus mobiles, rapides à lancer et à dissimuler ainsi qu’à utiliser lors d’un conflit», affirme Leif-Eric Easley, professeur à l’université Ehwa de Séoul. Selon lui, le déploiement de cette nouvelle technologie rendrait l’arsenal nucléaire nord-coréen «plus dangereux».