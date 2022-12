Expédition scientifique : Un mystérieux cimetière de requins découvert au fond de l’océan Indien

Lors d’une expédition à bord de l’Investigator, des chercheurs australiens sont tombés sur plus de 750 dents de requins à environ 5 km de profondeur.

Alors qu’ils se dirigeaient vers les îles Cocos – un archipel corallien de l’océan Indien – des scientifiques sont tombés sur plus de 750 dents de requins qui se trouvaient à environ 5 km de profondeur. La découverte a été faite à bord de l’Investigator, un navire exploité par l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO), l’agence scientifique nationale australienne, rapporte Futurism .

D’après les scientifiques, certaines de ces dents appartiendraient à des espèces de requins extrêmement vieilles. «Les dents semblent provenir de requins modernes, tels que les requins mako et blancs, mais aussi d’anciens requins, dont l’ancêtre immédiat du requin mégalodon géant», a ainsi déclaré dans un communiqué Glenn Moore, conservateur au Western Australian Museum.

Un petit requin rayé

Le mégalodon était «le plus grand de tous les requins», qui s’est éteint il y a environ 3,5 millions d’années. On parle ici d’un animal qui aurait pu mesurer jusqu’à 20 mètres de long pour un poids de plus de 100 tonnes, précise Slate. De nombreuses questions à son sujet restent encore en suspens, d’où l’importance de cette découverte.