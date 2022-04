A Notre-Dame de Paris: Un mystérieux sarcophage de plomb sera bientôt ouvert

À Notre-Dame de Paris : Un mystérieux sarcophage de plomb sera bientôt ouvert

Un sarcophage de plomb, découvert récemment dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, sera bientôt ouvert à l'Institut médico-légal de Toulouse (sud-ouest).

Enfoui à plus d'un mètre sous terre, dans la partie ouest de la croisée du transept, il était dans un bon état de conservation. Une caméra endoscopique a permis une première exploration de l'intérieur du sarcophage, sans l'ouvrir: la partie haute du squelette du défunt, des restes de végétaux sous sa tête, peut-être des cheveux, du textile ainsi qu'un objet non encore identifié.

Il s'agit bien d'un sarcophage du Moyen-Age

Extraite de la cathédrale mardi, la sépulture a été déposée dans un lieu sécurisé en attendant d'être envoyée «très prochainement» à l'Institut médico-légal de Toulouse, a indiqué l'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) lors d'une conférence de presse. Des médecins légistes et des scientifiques y ouvriront le sarcophage pour en étudier les ossements du défunt et autres objets, afin d'identifier son sexe et son état de santé, et «d'affiner» par une datation au carbone 14 une chronologie encore incertaine, a indiqué Christophe Besnier, responsable scientifique des fouilles.