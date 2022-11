Simon Stevin: Un navire luxembourgeois sauve quinze réfugiés au large de l'Algérie

L'équipage du navire Simon Stevin, propriété du groupe Jan De Nul et battant pavillon luxembourgeois, est venu en aide à des réfugiés en péril sur une petite embarcation. Les faits se sont produits dans la soirée du 10 novembre, «à quelque 75 km des côtes algériennes», alors que le Simon Stevin effectuait la liaison entre la Turquie et la Belgique. Huit hommes, deux femmes et cinq enfants se trouvaient alors en danger sur une petite embarcation. L'équipage du navire luxembourgeois, composé de 54 personnes, a pu intervenir et faire monter à son bord les réfugiés.