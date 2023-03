Un Néerlandais jugé pour avoir engendré au moins 550 enfants

L’homme agissait sous de fausses identités et mentait sur le nombre d’enfants dont il était déjà le géniteur.

Combien d’enfants Jonathan M. a-t-il engendrés? Le chiffre exact reste flou, mais il semble tourner autour de 550. En 2007, le Néerlandais a fait don de son sperme dans onze cliniques de fertilité différentes aux Pays-Bas. Or, à l’époque, il n’était possible de le faire que dans un seul établissement et d’avoir un maximum de 25 enfants. Mais aucun contrôle n’a été effectué. Rien qu’aux Pays-Bas, Jonathan M. a engendré 102 enfants. Il a donc été placé sur liste noire, mais cette sanction n’a pas freiné son élan, raconte HBVL.