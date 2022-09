Cyclisme/Tour de Luxembourg: Un Néo-zélandais piège tout le monde à Diekirch

On attendait l'un des favoris du classement général, c'est finalement un invité surprise qui a levé les bras à Diekirch sur la 3e étape du Skoda-Tour de Luxembourg. A 31 ans, le Néo-Zélandais Aaron Gate a décroché l'une des plus grandes victoires de sa carrière en devançant le Français Benjamin Thomas et l'Italien Davide Ballerini. Membre de la petite équipe Néo-Zélandaise Bolton Equities, il a réussi à suivre les équipes de leaders dans les deux montées qui précédaient l'arrivée.