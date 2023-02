États-Unis : Un néonazi projetait de détruire la ville de Baltimore, en majorité noire.

Le cofondateur d’un groupe néonazi américain et l’une de ses proches ont été arrêtés. Ils voulaient provoquer des défaillances en cascade en détruisant des transformateurs électriques.

Baltimore est située dans l'Est des États-Unis.

Le cofondateur du groupe néonazi américain Atomwaffen et une de ses proches ont été arrêtés aux États-Unis, où ils sont accusés d’avoir voulu attaquer des transformateurs électriques, ont annoncé lundi les autorités judiciaires.

Brandon Russell, 27 ans, a été interpellé en Floride (sud-est) et Sarah Clendaniel, 34 ans, dans l’État du Maryland (est). Ils sont tous deux poursuivis pour «complot en vue d’attaquer des infrastructures énergétiques», un chef d’accusation passible de 20 ans de prison.

Elle avait attaqué une supérette à la machette

En 2017, son colocataire et sympathisant avait commis un double meurtre. Lors de la perquisition de leur domicile, la police avait découvert des explosifs appartenant à Brandon Russell, qui avait écopé d’une peine de 5 ans de prison.

D’après ce document, Brandon Russell avait commencé à ourdir, en juin 2022, une série d’attaques contre des infrastructures électriques destinées à provoquer «des défaillances en cascade» dans le pays et avait posté plusieurs plans et des photos de transformateurs sur des sites de partage.

Son but: accomplir «quelque chose de grand» avant sa mort

Sarah Clendaniel s’était alors portée volontaire pour attaquer cinq sites afin de «détruire complètement la ville» de Baltimore, sur la côte est, dont la majorité de la population est afro-américaine. Atteinte d’une maladie incurable, la jeune femme avait expliqué vouloir «accomplir quelque chose de grand» avant de mourir et avait pris des dispositions pour se procurer une arme. Tenue au courant par un informateur, la police est intervenue avant qu’ils ne passent à l’acte.

Les autorités américaines ont mis en garde il y a plus d’un an contre une campagne d’attaques ciblées contre les infrastructures électriques, menée par des groupes d’extrême droite. Ces derniers mois, des transformateurs électriques ont été endommagés dans l’Ohio, en Caroline du Nord et dans la banlieue de Seattle.