Un nourrisson se retrouve marié à une chienne

Croyances et superstitions sont encore extrêmement répandues dans les campagnes de l'Inde, un géant multiculturel et multiethnique. Fin 2007, un paysan indien du Tamil Nadu (sud) avait aussi épousé une chienne, convaincu d'être hanté par les esprits de deux chiens qu'il avait tué 15 ans plus tôt.