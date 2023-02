Un nouveau Cactus dans l'Est du Luxembourg

1 / 31 Le nouveau Cactus a été inauguré en présence des officiels et d'environ 650 personnes. Vincent Lescaut Vincent Lescaut Vincent Lescaut

De mémoire de spécialistes rodés à ce type d’événements, on n’avait jamais vu ça! L’inauguration du dernier Cactus à Rood-sur-Syre a réuni, mardi soir, du très beau monde.

«Je suis très content du monde présent à cette inauguration», se félicite Laurent Schonckert, administrateur-directeur de Cactus SA. «On a toujours du monde, mais là, c’est exceptionnel. Je n’avais pas vu une telle assistance depuis un bon nombre d’années. On sent que les gens ont envie de sortir lors de cette période post-Covid. On sent aussi que les élections communales pointent à l’horizon. Beaucoup de fournisseurs sont là et nous ont suivis. Les amis de la maison sont là. On m’a dit que près de 650 personnes étaient là».

«Dynamiser la vie des citoyens»

Et le patron de Cactus de souligner l’importance d’être présent à cet endroit spécifique du Grand-Duché. «Cela fait presque 30 ans que l’on recherche dans l’Est du pays où nous n’avions aucune présence», reconnaît Laurent Schonckert. «La région s’est très bien développée d’un point de vue démographique. À 10 minutes de voiture, il y a quand même 20 000 clients. Il faut dire aussi que la pression concurrentielle n’est pas la même, et ici, on ne se marche pas sur nos propres pieds. Sur une surface de 3 000 m2, on essaie de faire connaître au maximum notre savoir-faire. 70 personnes vont travailler dans ce nouveau Cactus et ce sera un mixte entre personnel chevronné et une autre moitié de néophytes».