Epidémie: Un nouveau cas de choléra détecté en Haïti

Épidémie : Un nouveau cas de choléra détecté en Haïti

Un nouveau cas de choléra a été détecté en Haïti, ont annoncé les autorités dimanche, plus de trois ans après la fin de l’épidémie qui a provoqué plus de 10 000 décès dans ce pays des Caraïbes. «Le ministère de la Santé publique et de la Population informe la population de la détection d’un cas confirmé de choléra à Savane Pistache Décayette dans la commune de Port-au-Prince et de cas suspects à Brooklyn dans la commune de Cité Soleil», écrit le ministère dans un communiqué.