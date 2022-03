Flambée des prix du baril : Un nouveau choc pétrolier est-il envisageable?

Le 14 septembre dernier, des attaques contre des infrastructures pétrolières en Arabie saoudite ont fait resurgir le spectre d'une pénurie d'or noir.

Il est depuis redescendu et évoluait vendredi autour de 65 dollars (59 euros environ). Au vu du ralentissement de l'économie mondiale et de l'abondance de brut produit dans le monde, la perspective d'un baril à 100 dollars reste dans l'immédiat très hypothétique. Mais même si ce scénario se réalisait, «le monde est bien mieux équipé pour faire face aux chocs pétroliers qu'il ne l'était dans les années 1970», assure Harry Tchilinguirian, spécialiste des matières premières chez BNP Paribas. En 1973, à la suite d'un embargo de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) contre les alliés d'Israël en pleine guerre du Kippour, et en 1979, dans la foulée de la révolution iranienne, les prix du brut avaient bondi en quelques mois, mettant à genoux les économies développées.