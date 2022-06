Football : Un nouveau coach et une pluie de départs au Fola

Le Fola a annoncé la nomination de Miguel Correia sur son banc ainsi que de nombreux départs.

Du mouvement au Fola. Dans une grande conférence de presse, le Fola a dévoilé mercredi les contours de son équipe pour la saison prochaine. Qualifié pour la Ligue Europa Conférence après sa troisième place en BGL Ligue, le club a décidé de privilégier une solution interne pour remplacer Sébastien Grandjean qui a décidé de prendre du repos. Adjoint du belge ou encore de Jeff Strasser, Miguel Correia sera désormais l’entraîneur principal du club doyen. Le technicien a signé un contrat de trois ans et sera assisté par Lionel Zanini, jusqu’ici T3 et analyste vidéo.

Avec un budget diminué de près d’un tiers, le Fola a décidé de ne plus avoir de joueurs entièrement professionnels et a donc dû se séparer de nombreux éléments. Mirza Mustafic, Thibaut Jacquel, Gauthier Caron, Idir Boutrif, Sylvio Ouassiero, Cristiano Pasqual, Thomas Hym, Rodrigo Parreira ou encore Grégory Grisez ne seront plus au club la saison prochaine. Tout comme Lucas Correia, le fils du nouvel entraîneur, qui rebondira dans un club professionnel en Europe ou enchaînera avec un cursus universitaire aux États-Unis.