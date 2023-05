Un nouveau commissariat de police inauguré à Differdange

Le nouveau commissariat de police de Differdange, dont la construction a débuté en février 2021, a été inauguré vendredi, par le ministère de la Sécurité intérieure, Henri Kox, et le directeur général adjoint de la Police, Donat Donven. Le bâtiment d'une surface de 3 660 m2, et qui accueillera 120 agents et visiteurs externes sur six niveaux, est situé au 10 Boulevard d'Emile Krieps.