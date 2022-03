Un nouveau couple dans la Maison des Secrets?

Après Angie et Romain ou Émilie et Léo qui réalisent leurs ébats dans les toilettes, Cindy et François-Xavier ont été filmés à plusieurs reprises s’embrassant à pleines bouches pendant de longues secondes.

François-Xavier et Cindy ont-ils craqué l’un pour l’autre? À voir la vidéo ci-dessus, on pense d’abord à un jeu ou à un défi puisque la blonde lance à FX «T’es pas cap!» avant d’entamer de longues embrassades.

Mais plus tard, quand Bruno arrive, FX lui demande de dire aux autres qu’ils font semblant de s'embrasser. Pour cacher qu’ils flirtent vraiment? Les deux candidats reprennent en tous les cas leurs langoureuses pelles de plus belle sur le banc du jardin, prolongées ensuite à l’intérieur de la Maison.

Secrets découverts à la chaîne

Alors s’agit-il d’une mission de la Voix, d’un plan des deux candidats pour faire parler d’eux ou d’une réelle idylle? Il faudra attendre les jours à venir pour le savoir, à moins que l’alcool ne soit le seul responsable de cet élan d’érotisme.

Les deux candidats avaient déjà fait du bruit lors d’une séance massage coquine.

Après Bruno lundi, c’est au tour de Vanessa et Emilie de s’être fait démasquer hier. Et c’est Léo qui les a buzzés, ayant découvert qu’elles étaient en réalité les pires ennemies. Les deux jeunes femmes n’ont donc plus besoin maintenant de jouer aux meilleures amies du monde, ce qui prévoit des échanges croustillants pour la suite.

«Secret Story 4» confirmé

Un autre candidat a également été buzzé avec succès hier. Il s’agit de Nicolas. C’est Angie qui a découvert son secret – il communique avec Dalida – grâce au tableau de la galerie des portraits et aux chansons qu’il fredonne régulièrement.