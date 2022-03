Un nouveau cycle scolaire débute mardi

LUXEMBOURG - Le point sur ce que la réforme des écoles luxembourgeoises va changer dans la vie des élèves.

Cette année, plusieurs changements initiés par la réforme scolaire entrent en vigueur. L'école fondamentale sera désormais organisée en cycles d'enseignement. Le premier cycle correspond à l'ancien préscolaire, le deuxième aux 1re et 2e années du primaire, le troisième aux deux suivantes et le quatrième aux 5e et 6e années du primaire.

Arrivés à la fin de ce quatrième cycle, les élèves, âgés de 11 ans, passent en postprimaire. Le passage de l'un à l'autre ne change pas pour le moment. «Ce système de cycles permet à l'enseignant de travailler de manière plus flexible et de s'adapter au rythme de chaque enfant», explique-t-on au ministère. «Connaissances et compétences doivent être acquises en fin de cycle et non plus à la fin de chaque année».