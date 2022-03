Origines de l'Homme : Un nouveau maillon de la chaîne vient d'apparaître

Deux squelettes partiels fossilisés, d'une nouvelle espèce d'hominidé datant de près de deux millions d'années, ont été découverts en Afrique du Sud.

Cet hominidé a été baptisé Australopithecus sediba. Deux spécimens, une femelle adulte et un mâle d'une dizaine d'années, ont été mis au jour - proches l'un de l'autre et très bien préservés - en 2008 dans une caverne située à 40 kilomètres de Johannesburg.

"Ces fossiles nous donnent une image extraordinairement détaillée d'un nouveau chapitre de l'évolution de l'homme et lève le voile sur une période cruciale durant laquelle les hominidés n'ont plus dépendu de la vie dans les arbres pour s'établir sur le sol", souligne Lee Berger, un paléo-anthropologue de l'Université de Witwatersrand à Johannesburg, principal auteur de cette recherche parue dans le journal Science.

Cerveau bien plus petit que le nôtre

Ces deux hominidés marchaient debout et partageaient nombre de traits avec les premières espèces connues d'Homo. Leurs bras étaient longs comme ceux des singes mais avec des mains courtes et puissantes. Ils étaient dotés d'un pelvis évolué, de petites dents et de longues jambes les rendant capables de courir comme un humain. Il est aussi probable que ces hominidés pouvaient grimper aux arbres. En fait, le sediba était apparemment à l'aise dans ces deux modes de vie. Leur taille était d'environ 1,27 mètre respectivement.