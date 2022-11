Un nouveau membre dans la famille Bieber

La famille Bieber s’agrandit. Et bien que des rumeurs courent à intervalles réguliers sur une grossesse de Hailey, ce n’est pas un enfant qui a rejoint le couple marié depuis quatre ans, mais un chien. Justin a été le premier à présenter l’animal sur Instagram avec une série de clichés sur lesquels on pouvait voir le chanteur, son épouse, leur célèbre Oscar et la petite dernière, dont il n’a pas précisé le nom.