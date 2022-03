Los Angeles : Un nouveau nez a changé la vie de «Phoebe»

Rendre son appendice nasal plus petit a été la meilleure décision jamais prise par l'actrice américaine Lisa Kudrow.

Celle qui incarnait Phoebe, aux côtés de Jennifer Aniston et de Courteney Cox, n’a pas attendu que les premiers signes de vieillesse fassent leur apparition pour se soucier de son aspect. Au contraire, elle s’est fait refaire le nez à l’âge de 16 ans, car elle se trouvait hideuse. «C’était juste avant d’entrer au lycée et ce fut un très très bon changement», a-t-elle confié.

Les bons conseils de papa

Cette modification a permis à la jeune Lisa de rencontrer de nouveaux amis, les siens l’ayant laissé tomber comme une vieille chaussette trois ans auparavant. Ils ne supportaient plus qu’elle les suive partout alors qu’ils avaient fait la connaissance d’autres personnes. Très perturbée, l’ado a au moins pu compter sur le soutien de son père, qui avait une seule et même solution à tous les problèmes. «Il me répétait «Envoie-les tous se faire foutre!» Mais mère n’approuvait pas vraiment sa façon de voir les choses.»