France : Un nouveau nom pour le parti du président Macron

Nouveau nom, nouvelle direction, et un saut dans l'inconnu: La République en marche est officiellement devenue "Renaissance" samedi, et doit trouver son rôle dans un quinquennat sans majorité, avec de rudes discussions à venir entre alliés et un candidat à trouver pour l’Élysée. Les militants ont approuvé à 83% la nouvelle direction, à 87% les nouveaux statuts du parti et à 96% le corpus des valeurs élaboré fin août. Quelque 25.000 à 26.000 adhérents "certifiés" étaient appelés se prononcer. Le parti n'a pas communiqué le nombre d'adhérents ayant pris part à ces trois votes.