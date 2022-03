Covid au Luxembourg : Un nouveau numéro pour «répondre aux craintes» des non-vaccinés

LUXEMBOURG – Le ministère de la Santé a activé une ligne téléphonique pour «rassurer» les personnes non vaccinées et pour «les convaincre» d’opter pour une primovaccination.

«Bien qu’il soit désormais prouvé que les vaccins COVID-19 sauvent des vies, un nombre non négligeable de citoyens hésitent encore à se faire vacciner», déplore le ministère de la Santé. À ce titre, les autorités indiquent ce mardi avoir activé une nouvelle ligne téléphonique au Centre hospitalier de Luxembourg pour «rassurer les personnes non vaccinées et encore hésitantes et pour les convaincre d’opter pour une primovaccination».