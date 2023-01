Luxembourg: Un nouveau pas vers deux jours de télétravail

Alors que le débat sur la réduction du temps de travail devrait animer la prochaine campagne électorale avant les élections législatives, le monde économique poursuit ses discussions sur l'organisation du travail post-Covid. Parmi les sujets fondamentaux, l'UEL (Union des entreprises luxembourgeoises) avait annoncé une vaste enquête sur la pratique du télétravail dans les entreprises, et les désirs d'évolution de ces dernières.

Un enjeu de recrutement

«Le télétravail doit être incorporé dans le cadre plus large d'une réforme de l'organisation du travail avec plus de flexibilité. Pour attirer les talents, il faut donner plus de possibilités aux salariés», avait indiqué Jean-Paul Olinger, directeur de l'UEL à L'essentiel avant le lancement de cette enquête. 40% des entreprises participantes qui autorisent actuellement le télétravail ont indiqué avoir déjà perdu un candidat potentiel car elles ne proposaient pas assez de télétravail.