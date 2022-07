Alerte au Luxembourg: Un nouveau pic de chaleur attendu mercredi après-midi

Il fera «entre 30 et 32°C» mercredi après-midi au Luxembourg, suffisant pour placer la moitié sud du pays en alerte jaune. MeteoLux précise que cette vigilance est activée entre 13h et 19h, alors même qu'on assistera à «une alternance de champs nuageux et d'éclaircies».

Ce nouvel épisode de chaleur était attendu et, selon les prévisions arrêtées à 12h mardi, il s'agirait mercredi d'un pic pour le Luxembourg. Jeudi et surtout vendredi et samedi, le mercure ne dépassera plus 26 ou 27°C. Mais la barre des 30°C pourrait être dépassée de nouveau dimanche.

Ce qui a conduit le gouvernement à se fendre d'un communiqué sur l'attitude à adopter dans ces circonstances. «Chacun d'entre nous peut souffrir des effets de la chaleur, même en bonne santé», avertissent en effet les ministères de la Santé et de la Famille. Qui rappelle tout de même que «les premières victimes sont les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées, les nourrissons et les personnes souffrant de maladies chroniques».

Buvez de l'eau!

Et d'énumérer une série de conseils, toujours bons à rappeler. Buvez régulièrement, sans attendre d'avoir soif, au moins 1,5 litres par jour, voire plus en cas de fortes chaleurs. De préférence de l'eau, avec d'autres boissons peu sucrées comme du jus dilué de moitié, des infusions… Limitez le café, le thé et les boissons sucrées.

Vous pouvez aussi vous rafraîchir en prenant des douches (pas trop froides, sinon elles auront moins d'effet) ou des bains partiels. Éviter, bien sûr, de vous exposer au soleil, surtout au heures les plus chaudes. Couvrez-vous la tête et mettez une crème solaire adéquate si vous devez quand même sortir au soleil.

Éviter de faire du sport ou des efforts physiques intenses.Enfin, protégez les personnes âgées de votre entourage. Vous pouvez par exemple rendre une petite visite quotidienne aux personnes âgées isolées. Si vous êtes une personne âgée, malade ou vulnérable et vivez seul, vous pouvez demander à ce qu'on vienne vous voir régulièrement.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la pagée dédiée aux canicules sur le site sante.lu.