Au Luxembourg: Un nouveau SMS d'alerte va être envoyé sur votre mobile

Le Luxembourg a entièrement revu son système d'alerte à la population au cours des derniers mois et le testera à nouveau ce lundi. Un nouveau message SMS test sera ainsi envoyé à la population présente sur le territoire des communes suivantes: vallée de l’Ernz, Nommern, Waldbillig, Larochette, Heffingen, Fischbach, Junglinster, Betzdorf, Reisdorf, Beaufort, Berdorf, Consdorf, Echternach, Rosport-Mompach, Bech.

Les personnes dont les téléphones portables sont connectés recevront le SMS suivant: «LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/LU-ALERT», indiquent le ministère de l'Intérieur et le Haut-Commissariat à la protection nationale (HCPN). Le message comportera le texte «No action required / Aucune action requise / Keine Handlung erforderlich» pour bien montrer qu'il s'agit d'un test.

Sensibiliser la population

«L'objectif est de vérifier que les différents canaux d'alerte fonctionnent correctement et d'identifier les points d'amélioration éventuels, précise le communiqué du ministère. Il s'agit aussi et surtout de sensibiliser les citoyennes et citoyens d’avoir recours aux différents canaux d'alerte (…) face à des situations d'urgence ou de crise qui pourraient avoir un impact sur la sécurité publique».