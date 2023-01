Coronavirus : Un nouveau sous-variant détecté en Afrique du Sud

Le nouveau sous-variant d’Omicron, XBB.1.5, qui se propage rapidement aux États-Unis, a été détecté en Afrique du Sud, mais les scientifiques du pays africain officiellement le plus touché par la pandémie de Covid-19 assurent ne pas craindre de nouvelle «grande vague» de contaminations.

«Je ne m’attends pas à une grande vague de contaminations avec des hospitalisations en Afrique du Sud en raison de la forte immunité de la population et des vagues précédentes de variants d’Omicron», a affirmé vendredi sur Twitter la star de la virologie sud-africaine, Tulio de Oliveira, devenu célèbre pour avoir repéré les variants Beta et Omicron.

L’Afrique du Sud, qui a détecté le premier cas d’Omicron fin 2021, a enregistré plus de quatre millions de cas de coronavirus pour plus de 102 500 morts. Quelque 48% de la population éligible sont vaccinés. XBB.1.5, petit-fils de la famille Omicron, est le «sous-variant le plus transmissible qui ait été détecté jusqu’à présent», a mis en garde cette semaine l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).