Asie: La Corée du Nord tire un missile balistique dans la mer

Relations au plus entre les deux Corées

Les relations entre les deux Corées sont actuellement à l’un de leurs plus bas niveaux historiques, alors que les relations diplomatiques entre Pyongyang et Séoul sont au point mort et que Kim Jong Un a appelé à accélérer le développement d’armes, y compris d’armes nucléaires tactiques. En réponse, Séoul et Washington ont renforcé leur coopération en matière de défense, en organisant d’importants exercices militaires conjoints.