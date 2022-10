Automobile à Luxembourg : Un nouvel écrin pour BMW et Mini à la Cloche d'Or

LUXEMBOURG-VILLE – Le concessionnaire Bilia-Emond a emménagé dans ses nouveaux locaux, un bâtiment de 24 400 m², luxueux et ultra-fonctionnel.

Depuis le 10 octobre et après un déménagement express en 48 heures, le concessionnaire Bilia-Emond accueille ses clients dans ses nouveaux locaux à la Cloche d'Or, à Luxembourg-Ville. Une concession ultra-moderne dans un quartier en plein essor: le nouveau bâtiment, qui a coûté la bagatelle de 36,5 millions d'euros (dont 4 millions d'équipements), se décline sur 24 000 m² et cinq niveaux, dont deux souterrains.

«Étant donné notre volume de vente et l'importance de Luxembourg pour nos marques, l'importateur nous avait confié la tâche de changer les infrastructures en Ville, indique Philippe Emond, administrateur exécutif du groupe Bilia-Emond. J'ai apporté l'ancrage local et ma connaissance du marché et les Suédois de Bilia (ndlr: un important groupe multi-marques) une puissance d'investissement que je ne pouvais avoir en tant qu'entrepreneur».

«Toutes les cartes en main pour être des champions» Philippe Emond, administrateur exécutif du groupe Bilia-Emond

La nouvelle concession se remarque de l'extérieur par sa façade longue de 110 m et sa toiture végétalisée, qui sera à terme recouvertes de 873 panneaux photovoltaïques. À l'intérieur, le (très) vaste showroom illustre le nouveau concept d'agencement de BMW, à savoir une présentation de la gamme plus colorée et chaleureuse. Au premier étage, une centaine de véhicules d'occasion BMW et Mini sont exposés. «Nous vendons environ 2 000 BMW neuves, 700 Mini et 1 300 véhicules d'occasion des deux marques mais nous espérons évidemment développer ces chiffres grâce à notre investissement», ajoute Philippe Emond.

La concession dispose également de 33 bornes de recharge électrique, dont 3 ultrarapides, pour accompagner le développement du marché des véhicules électrifiés. Enfin, les quelque 140 salariés du groupe n'ont pas été oubliés, avec salles de sport et de repos, baby-foot et bientôt écran géant pour se détendre avec des jeux vidéo. «Les conditions de travail et les infrastructures sont primordiales pour motiver notre personnel, sourit l'administrateur exécutif de Bilia-Emond. Nous avons aujourd'hui toutes les cartes en main pour être des champions».