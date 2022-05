Au Luxembourg: Un nouvel hôpital «humain et rassurant» d'ici fin 2028

Le nouvel hôpital s'étendra sur 54 158 m².

«Créer l'hôpital de demain, qui sera résolument tourné vers le bien-être du patient». C'est l'ambition du nouveau Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) qui va sortir de terre sur le site de l'ancienne maternité, le long de la route d'Arlon, entre le Val Fleuri et la rue Federspiel. Le gouvernement a présenté ce mardi matin le projet de loi qui permettra à l'État de financer ce projet à hauteur de 555,86 millions d'euros, dont 480 millions pour le bâtiment et 75 millions pour les équipements et appareils médicaux.

Le futur nouveau bâtiment pourra regrouper, sur 54 158 m² et 12 étages, dont trois niveaux souterrains, les activités cliniques aiguës actuellement réparties entre la route d'Arlon et la clinique de la côte d'Eich. L’Institut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle (INCCI) doit aussi s'implanter sur le site.

Le bâtiment sera relié, par une passerelle, aux annexes 1 et 2 de l'actuel CHL pour créer le CHL Centre. L'annexe 1 hébergera notamment les services administratifs et les chambres de garde pour les médecins. L'annexe 2 proposera un amphithéâtre, des salles de formation, des salles de thérapie physique ou encore le laboratoire du CHL.

«Rassurant et performant pour le patient»

Le concept du nouvel hôpital cible un établissement «à caractère humain, rassurant et performant pour le patient». Le parcours de soins sera organisé avec des distances courtes et en fonction des besoins des patients. «Le respect de l'intimité du patient est au cœur du projet architectural», explique la présentation du projet. Le futur CHL Centre se veut aussi «attractif et innovant», au niveau de la recherche, de l'enseignement… L'expérience Covid a d'ailleurs aussi été prise en compte dans la conception du tout, pour «permettre au CHL de rester efficace s'il devait traverser une nouvelle crise sanitaire similaire».

Les deux tiers des chambres seront individuelles.

En tout, le projet coûte 820,9 millions d'euros, dont une large partie, donc, est prise en charge par l'État. Le résultat sera la création de 378 chambres, dont 67% seront des chambres individuelles, et 474 lits. En outre, 18 blocs opératoires et six salles d'endoscopie seront en service. Le service d'urgences adultes aura une capacité d'accueil maximale de 315 patients par jour et deux héliports permettront de déposer, par exemple, les victimes d'accidents.

L'établissement comptera 18 blocs opératoires, dont trois pour la chirurgie cardiaque et la cardiologie interventionnelle.