Un nouvel hymne national pour la Belgique!

Une «nouvelle version de la Brabançonne», l'hymne national de la Belgique, désormais dans les trois langues officielles du pays, sera chantée pour la première fois lors du match de qualification pour l'Euro-2024 entre les Diables Rouges et l'Estonie le 12 septembre à Bruxelles, a annoncé la fédération belge vendredi.

Alors que jusqu'à présent, les joueurs et les spectateurs entonnaient l'hymne dans leur langue natale (le français, le néerlandais ou, plus rarement, l'allemand), la fédération (RBFA) a créé une «nouvelle version de la Brabançonne en mixant les trois langues nationales».

«La connaissance de l'hymne national belge stagne, tant chez les joueurs et les joueuses que chez les supporters. La fédération veut y remédier en relançant la Brabançonne (...) que tout le monde chantera dorénavant en mixant les trois langues nationales», a expliqué la RBFA dans son communiqué, précisant que les paroles seront diffusées sur les écrans du stade.

Querelles communautaires

«Le nouvel hymne symbolise donc la fraternité qui existe entre les supporters. Ils soutiennent déjà l'équipe comme un seul homme, dorénavant ils chanteront aussi d'une seule voix», a ajouté Michaël Schockaert, responsable marketing de la RBFA. La Belgique, où les questions linguistiques sont un sujet sensible, compte trois langues officielles: le néerlandais (parlé par environ 60% de la population), le français (40%) et l'allemand (moins de 1%).

Le pays est régulièrement secoué par des querelles communautaires ou linguistiques entre Flamands et francophones. Les derniers sondages d'opinion donnent près de 45% d'intention de votes aux partis nationalistes et indépendantistes flamands (Vlaams Belang et NVa) en vue des prochaines élections législatives en novembre 2023.