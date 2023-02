États-Unis : Un nouvel «objet» abattu par l'armée américaine

L'armée américaine a abattu un nouvel «objet» au-dessus du lac Huron, ont annoncé dimanche deux élus, dernier en date de mystérieux objets volants qui ont placé les autorités des États-Unis et du Canada en état d'alerte.

Il s'agit du troisième «objet» à être abattu en trois jours par les Américains dans leur pays et au Canada, et du quatrième en moins de dix jours en comptant le ballon chinois décrit par Washington comme un engin d'espionnage et qui a été visé par un missile le 4 février après avoir survolé une partie des États-Unis. Le président Joe Biden a donné l'ordre «par précaution», a indiqué un haut responsable américain.