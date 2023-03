Commerce au Luxembourg : Un nouvel outil gratuit pour se lancer dans l'entrepreneuriat

«Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir des données correctes pour analyser le marché, souligne Lex Delles, le ministre des Classes moyennes. Est-ce que je vais m'implanter à tel endroit? Mon idée de commerce est peut-être bonne, mais va-t-elle fonctionner dans cette zone précise?». Le ministère du Commerce et la Chambre de commerce ont présenté ce jeudi matin le nouveau service «Localyze.lu». Les entrepreneurs et les entreprises actives dans le commerce de détail et de l'horeca ont désormais la possibilité de profiter des données du cadastre du commerce, et ceci non seulement à travers le contenu disponible sur Geoportail, mais aussi au moyen des analyses de marché mises à disposition gratuitement.