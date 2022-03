Au Luxembourg : Un nouvel outil pour mieux gérer les crises

LUXEMBOURG - Le chantier du futur Centre national de crise a commencé dans le périmètre du château de Senningen. Il devrait être achevé d’ici 2021.

En 2016, le gouvernement créait le Haut-Commissariat à la protection nationale (HCPN). D’ici 2021, celui-ci pourra opérer depuis un Centre national de crise. Ce dernier se construit depuis peu dans le périmètre du château de Senningen, utilisé par le gouvernement pour diverses réunions au sommet et entrevues internationales. «Quand je prends une décision importante, j’ai besoin d’avoir toutes les informations», affirme le Premier ministre, Xavier Bettel. Or, dans le centre de crise du château de Senningen, les moyens de communication sont «assez rudimentaires. Quand le premier centre a été créé je ne sais même pas si les portables existaient déjà».

Le nouveau centre de crise permettra donc de gagner en efficacité, quelle que soit la situation. «Les crises ça peut être un problème à Cattenom, des attentats, des inondations ou encore des épidémies», précise le chef du gouvernement. «Nul n’est à l’abri d’une crise. Donc il est important d’avoir un endroit où on ait le HCPN avec des bureaux adéquats et où on peut se retrouver, travailler ensemble avec des moyens de communication pour être mieux liés à l’endroit où se déroule la situation pour laquelle il faut prendre une décision qui est toujours très dure».