Un octogénaire armé retient un bureau de poste en otage

Coups de feu

Le preneur d’otages, probablement octogénaire

Deux personnes ont été légèrement blessées lors de cet incident, sans que les causes des blessures ne soient connues. On ignorait également si les deux incidents étaient liés. Des images télévisées montraient l’auteur présumé de la prise d’otages, probablement octogénaire selon les médias, à l’intérieur du bureau de poste, portant une veste sombre et une casquette et tenant à la main ce qui semblait être une arme à feu.