Nikola Lozina et Laura Lempika : Un oui pour la vie devant les caméras

Quatre ans après leur rencontre lors de la saison 3 de «Moundir et les apprentis aventuriers», Laura Lempika, 33 ans, et Nikola Lozina, 28 ans, se sont mariés. Les parents d’un petit Zlatan de 18 mois se sont passé la bague au doigt le vendredi 26 août 2022 aux Baléares (Esp). Très peu d’images de l’heureux événement ont été partagées sur les réseaux sociaux par les amoureux.

Ce n’est pas un hasard, car leur cérémonie sera à découvrir dans le programme «Le reste du monde: romance à Ibiza», dont la dernière ­semaine de diffusion débute le 29 août 2022 sur W9. On rappellera que, civilement, Laura et Nikola sont passés devant le maire à la fin de 2020, en pleine pandémie. «Pour nous, on n’est pas mariés, parce qu’on n’a pas pu fêter ça», avait alors expliqué la starlette dans une vidéo sur YouTube

Sur les quelques rares clichés et vidéos du mariage, on peut voir que bon nombre de candidats connus de la téléralité étaient présents. On a reconnu Simon Castaldi, Maeva Ghennam, Julien Bert, Hilona, Manon Marsault, Paga, Adixia, Giuseppa, Milla Jasmine, Bastien Grimal, Julien Tanti, Greg Yega, Melanie Da Cruz, Jessica Thivenin ou en encore Thibault Garcia. Selon toute vraisemblance, les jumelles Marine et Océane El Himer n’y étaient pas. Autre grand absent: Benji. Ce dernier a précisé avoir été invité, mais être dans l’impossibilité de venir depuis Dubaï parce que sa femme Maddy, enceinte de 8 mois, ne peut plus prendre l’avion.