Rivalité avec la Chine: Un ours de Taïwan dézingue Winnie l'ourson: l'écusson qui fait le buzz

Plusieurs pilotes de l'armée de l'air taïwanaise ont arboré sur leur uniforme l'insigne thermocollant en signe de défiance à l'égard du dirigeant chinois, souvent raillé pour sa ressemblance physique, selon certains, avec le célèbre personnage de dessin animé amateur de miel. «C'est incroyable. C'est la chose la plus joyeuse de ces derniers jours», s'exclame l'internaute Mark Sasha Liang sur Facebook. «Portez ceci pour passer la douane chinoise», ironise Chen Kai-chu, un autre utilisateur.

La Chine, qui considère Taïwan comme une partie de son territoire, a mené durant trois jours d'importantes manœuvres militaires autour de l'île, simulant des attaques et un blocus, pour protester contre un voyage aux États-Unis de la présidente de Taïwan Tsai Ing-wen. Une des images diffusées par le ministère taïwanais de la Défense lors des exercices pour montrer l'état de préparation de son armée a attiré l'attention des internautes. Un pilote y figure, inspectant un avion de chasse et arborant sur la manche de sa veste un écusson où un ours noir de Formose assène un coup de poing à Winnie l'ourson, le drapeau de Taïwan dans son autre patte.