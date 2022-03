Un ours élit domicile dans leur voiture

En entendant du bruit et en voyant de la lumière dans leur voiture, un couple a d’abord pensé que quelqu'un essayait de la voler. Mais en lieu et place d'un homme, il s'agissait d'un ours.

Des habitants de la petite ville de Florissant, dans le Colorado, ont eu la peur de leur vie jeudi dernier. Vers 2h30 du matin, ils ont aperçu leur voiture qui bougeait dans tous les sens, ainsi qu’une lumière rouge à l’intérieur. Pensant qu’on était en train de leur voler le véhicule, ces derniers, dont l’identité n’a pas été révélée, ont immédiatement fait appel à la police.

Arrivés sur place en urgence, les agents s’attendaient à voir un malfrat, mais ils ont eu une surprise de taille. Un ours se trouvait dans la voiture! L’animal avait réussi à ouvrir la portière et à s’introduire dans le véhicule, avant que la porte ne se referme derrière lui en le piégeant à l’intérieur.

Pas rare de trouver un ours dans une voiture, selon la police

Pris de panique, l’animal a alors essayé de s’enfuir en faisant bouger la voiture. «Cet ours était très intelligent et avait appris à ouvrir les portières de voiture», a expliqué le shérif Kevi Doughery au Denver Post. Après avoir pris quelques clichés de l'animal, les policiers ont finalement pu le libérer.

«Généralement affamés avant leur période d’hibernation, les ours sont capables de sentir l’odeur de n’importe quelle sorte de nourriture. Et il n’est pas rare de les trouver dans les automobiles», a conclu le porte-parole du bureau du shérif.