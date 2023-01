Espace : «Un ours sur Mars?» L'intrigante photo publiée par la Nasa

Baloo, Winnie et les Bisounours ont désormais de la compagnie au firmament des ursidés célèbres: une étrange formation géologique ressemblant à une tête d'ourson a été repérée à la surface de Mars par la Nasa. Intrigante, la photographie a été prise le mois dernier par le satellite Mars Reconnaissance Orbiter de l'agence spatiale américaine, qui tourne en orbite autour de la planète rouge avec la caméra embarquée haute résolution HiRISE, la plus puissante jamais envoyée par l'être humain dans le système solaire.

«Un ours sur Mars?», s'interroge ainsi le compte Twitter du projet HiRISE, qui a publié le cliché, mercredi. Selon les scientifiques de l'université d'Arizona, qui pilotent le projet, le visage de l'animal est en réalité formé par «deux cratères», qui forment les yeux et une «colline» éventrée qui ressemble à un museau. Ces éléments sont entourés par une «fracture circulaire», qui délimite les contours de la tête et pourrait être formée par un dépôt de lave ou de boue.