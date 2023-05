Langue au Luxembourg: Un outil pour «ne plus faire de fautes» dans ses mails en luxembourgeois

«Quand on écrit un mail en luxembourgeois, on peut désormais vérifier qu'on n'a pas fait de fautes», souligne Emanuele Prestifilippo. Le résident propose ainsi sur le site saz.lu un correcteur orthographique gratuit. Le développeur en informatique a travaillé avec le linguiste Jérôme Lulling, pour développer une banque de données qui contient plus de 100 000 phrases. «Nous utilisons les exemples de phrases disponibles dans le dictionnaire en ligne LOD.lu et sur Wikipedia, explique Jérôme Lulling. Nous avons aussi eu l'autorisation du site gouvernement.lu pour utiliser leurs publications».