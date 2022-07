Au Luxembourg : Un ouvrier de 45 ans tué dans un accident

La voiture a donc percuté la porte, qui a violemment rebondi et percuté l'ouvrier. Grièvement blessé, il a été pris en charge sur place par les secouristes et des médecins urgentistes. Il a ensuite été transporté à l'hôpital en hélicoptère. Mais l'homme, âgé de 45 ans et résident du sud du pays, est décédé plus tard des suites de ses blessures.