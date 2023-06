À Luxembourg: Un ouvrier entre la vie et la mort après une chute de 10 m

Un ouvrier est entre la vie et la mort après une grave chute survenue lundi après-midi, sur un chantier. Il était 16h20 quand l'homme, qui travaillait sur un chantier de la rue du Cents, dans la capitale, est tombé d'un échafaudage d'une dizaine de mètres de haut.

Les enquêteurs de la police judiciaire sont allés sur place pour tenter de déterminer les causes de l'accident. L'Inspection du travail et des mines a fermé le chantier et ouvert une enquête. Un procès-verbal d'accident du travail a été ouvert.