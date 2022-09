Au Luxembourg : Un ouvrier gravement blessé à Dondelange

Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital, après avoir reçu de premiers soins d'urgence sur place. Le parquet a ordonné une enquête sur les circonstances de l'accident et l'a confiée au service de mesure et d'identification. L'Inspection du travail et des mines (ITM) s'est également rendue sur les lieux de l'accident.