Cisjordanie occupée: Un Palestinien de 14 ans tué d'une balle dans la tête par les forces israéliennes

Celles-ci «ont tiré des balles réelles et en caoutchouc, des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes sur les habitants et leurs maisons», a ajouté l’agence palestinienne. Le ministère palestinien de la Santé a indiqué qu'un adolescent avait reçu une balle dans la tête et qu'il avait succombé à ses blessures. Il a identifié la personne décédée comme étant Fares Abou Samrah, 14 ans.