Cisjordanie : Un Palestinien tué et 16 blessés dans une opération israélienne

L’intervention de l’armée israélienne a fait au moins un mort et plus d’une dizaine de blessés, à Jénine, en Cisjordanie, mardi.

Un Palestinien a été tué et seize autres ont été blessés lors d’une opération mardi, de l’armée israélienne à Jénine, en Cisjordanie occupée, visant à détruire la résidence de l’auteur d’une attaque meurtrière à Tel-Aviv, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

«Il y a eu un martyr âgé de 29 ans et seize personnes blessées par balle ou par des éclats d’obus à la suite de l’agression israélienne sur Jénine», a déclaré le ministère palestinien dans un bref message à la presse. Selon des sources sécuritaires et médicales, l’homme tué se nomme Mohammad Sabaaneh et a été atteint par balle à la tête.