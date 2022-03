En France : Un papa aurait tué ses deux jeunes enfants en brûlant la voiture

Deux garçons de 5 et 7 ans ont été retrouvés morts dans une voiture en feu, lundi matin à Vaudricourt, (Pas-de-Calais) et leur père, suspecté d'avoir incendié le véhicule, a été hospitalisé grièvement brûlé, a-t-on appris auprès de parquet et des pompiers. Le père des enfants, conscient au moment de l'arrivée des secours, «a été transporté à l'hôpital à Lille, au service des grands brûlés», a ajouté le parquet de Béthune, confirmant une information du quotidien La Voix du Nord.