Drame en France : Un papa soupçonné d'avoir jeté ses filles de 2 et 4 ans par la fenêtre

Un homme de 23 ans a été placé en garde à vue vendredi après la défenestration, dans la Loire, de ses deux filles de 2 et 4 ans. La plus petite est décédée.

Un homme de 23 ans a été placé en garde à vue vendredi au Chambon-Feugerolles (Loire) après la défenestration de ses filles de 2 et 4 ans, dont la première a succombé à ses blessures à l'hôpital et la seconde est toujours entre la vie et la mort, a-t-on appris auprès du parquet de Saint-Etienne. «Les médecins tentent de sauver sa sœur de quatre ans qui a été admise dans un état très grave dans un hôpital lyonnais», a déclaré le procureur de Saint-Etienne, David Charmatz. Le magistrat avait indiqué un peu plus tôt que les deux enfants avaient été admises au CHU de Saint-Etienne avec «un pronostic vital engagé».