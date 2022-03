Mode : Un papi joue les mannequins en minijupe

Liu Xianping est la star qui fait le buzz dans l'empire du Milieu. À 72 ans, il pose pour la marque de fringues de sa petite-fille.

«Pourquoi il ne serait pas acceptable pour quelqu'un comme moi de porter des vêtements de femme? Poser pour la boutique aide ma petite fille et je n'ai rien à perdre, s'est défendu Liu dans les médias chinois. On s'est bien amusés le jour de la séance photo. Je suis très vieux, et tout ce qui est important pour moi c'est d'être joyeux». La marque de vêtements féminins pour laquelle pose Liu a été lancée en mai dernier par sa petite fille, Ms. Lv, et quatre amies à elle.

Un jour, papi Xianping est venu les aider à mettre de l'ordre: «Il a pioché une pièce et s'est amusé à donner des conseils sur la façon de la porter, raconte Ms. Lv. On a trouvé ça drôle, et on a commencé à prendre des photos». La jeune fille affirme que la plupart des looks sur les clichés ont été imaginés par son grand-père: «Il sait clairement comment rendre les ados mignonnes et stylées!» scande-t-elle.

Et ces looks vont comme un gant au sénior: Trench ou doudoune rose bonbon, chaussettes hautes, cape élégante et jupes d'écolières, on ne peut pas nier qu'il a une certaine classe (les meilleures images sont dans notre diaporama ci-dessus). La paire semble avoir trouvé un business florissant: depuis que Liu est l’égérie de la marque, le magasin vend cinq fois plus de vêtements. Et le vieillard a aussi conquis les citoyens chinois, qui le voient comme une personne ouverte, fun, stylée, et comme le papi le plus cool du monde. Un internaute l'a même comparé à Karl Lagerfeld...