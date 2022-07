Au Japon : Un papy haut en couleurs cartonne sur YouTube

Le Japonais Harumichi Shibasaki avait près de 70 ans quand il a commencé à filmer des tutoriels d'art pour sa chaîne YouTube, aujourd'hui suivie dans le monde entier par plus de 1,4 million d'amoureux de son style posé et chaleureux. Sa chaîne «Watercolor by Shibasaki» (les aquarelles de Shibasaki) propose principalement des cours de dessin et de peinture, qui voient parfois ses petits-enfants et ses deux chats s'inviter sur les vidéos.