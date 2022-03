Salon Top Kids : Un paradis pour enfants à Luxexpo The Box

UXEMBOURG - Le salon Top Kids et Top Baby ouvre ses portes à Luxexpo The Box, samedi et dimanche.

20171104 luxembourg Luxexpo salon Top Kids photo Editpress/Isabella Finzi Editpress/© Editpress/isabella Finzi

Une immense aire de jeu indoor sera déballée à Luxexpo The Box, des châteaux vont être gonflés, des jeux en bois et une piscine à boules installés, pour le plus grand plaisir des enfants.

C’est le salon Top Kids et Top Baby qui revient ce week-end pour une 6e édition. «Nous attendons à nouveau plus de 10 000 visiteurs, explique Valérie Pham, de brain&more. Ils sont nombreux à revenir d’une année sur l’autre, car c’est le seul salon dédié entièrement au monde de l’enfant au Luxembourg. Il s’adresse aux 0 à 16 ans et aux parents et futurs parents».

Magicien et démonstrations de sport

Les visiteurs auront 70 exposants à disposition pour s’informer sur l’éducation, les vacances, les loisirs et les dernières tendances.

Ces exposants organiseront de nouveaux des ateliers gratuits comme «de la cuisine, du dessin, de la décoration de céramique». Sur scène aussi, il y aura des nouveautés. «Nous avons invité un grand magicien et des sportifs qui feront des démonstrations d’arts martiaux. Un spectacle participatif de bulles géantes est également prévu.

Enfin, un pass deux jours a été créé. Car «nous avons réalisé que des familles revenaient le dimanche, après leur visite du samedi».

(Séverine Goffin/L'essentiel)