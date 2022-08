En Belgique : Un parc Legoland à 1h30 du Luxembourg

Petits et grands vont être ravis: un parc d'attractions Legoland devrait ouvrir ses portes dans cinq ans sur l'ancien site de Caterpillar à Charleroi. Un protocole d’accord non contraignant (Head of Terms) a été signé mardi par le groupe Merlin Entertainments, la Région wallonne et l’État fédéral, indique l'agence Belga.